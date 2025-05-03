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الصور الأولى من تشييع جنازة وليد مصطفى زوج كارول سماحة

01:43 م السبت 03 مايو 2025
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  • عرض 7 صورة
    أشرف زكي في جنازة زوج كارول سماحة (3)
  • عرض 7 صورة
    الهام شاهين في جنازة زوج كارول سماحة (1)
  • عرض 7 صورة
    الهام شاهين في جنازة زوج كارول سماحة (2)
  • عرض 7 صورة
    أشرف زكي في جنازة زوج كارول سماحة (1)
  • عرض 7 صورة
    جنازة المنتج وليد مصطفى زوج كارول سماحة (1)
  • عرض 7 صورة
    المنتج محمد السعدي في جنازة زوج كارول سماحة
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كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

حرصت الفنانة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمنتج محمد السعدي على تشييع جنازة المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".

إلهام شاهين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية محمد السعدي وليد مصطفى كارول سماحة مسجد الشرطة الشيخ زايد
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