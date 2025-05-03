بالصور.. أشرف زكي وإلهام شاهين أول الحاضرين في جنازة زوج كارول سماحة

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

وصل منذ قليل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة إلهام شاهين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جنازة المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".