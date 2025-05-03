ماذا قالت كارول سماحة عن مرض زوجها وليد مصطفى قبل وفاته؟

ماذا قالت كارول سماحة عن مرض زوجها وليد مصطفى قبل

كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

وتحدثت كارول سماحة، عن مرض زوجها في لقاء سابق ببودكاست "عندي سؤال"، وقالت إن مرض زوجها أثر بشكل كبير على اهتمامه بالظهور الإعلامي، ولكنها قررت الحفاظ على خصوصية التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية.

كما تحدثت عن فترة دخول زوجها المستشفى في عام 2018، موضحة أنه استمر في حالة صحية حرجة لأربعة أشهر، وكانت خلالها تضع عائلتها في المقام الأول عن أي شيء آخر.

وتسبب مرض وليد مصطفى زوج كارول سماحة إلى نقله للصين لتلقي العلاج ثم عاد إلى مصر، واستمر في معاناته مع المرض حتى وفاته.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل ظهراليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".