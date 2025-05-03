كندة علوش تتسلم تكريمها من مهرجان أسوان لأفلام المرأة وتدعو الجميع لزيارة المحافظة (صور)

كتبت- منى الموجي:

كرم مهرجان أسوان لأفلام المرأة أمس الجمعة 2 مايو، النجمة السورية كندة علوش، ومنحها جائزة إيزيس في افتتاح دورته التاسعة، والتي تستمر حتى السابع من مايو الجاري، وتحمل اسم "كوكب الشرق" أم كلثوم كرمز للإبداع النسائي المصري والعربي، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها .

وأكدت كندة سعادتها بحصولها على تكريم من مهرجان أسوان، هذه المدينة التي تعشقها مشيرة إلى أن مصر هي بلدها الثاني التي احتضنتها منذ أكثر من ١٥ عاما، وبها أسرتها وزوجها وأولادها ودعت كندة الجميع لزيارة اسوان و التمتع بجمالها و شكرت محافظ أسوان ووزير الشباب والرياضة والقائمين على مهرجان أسوان.

وكانت إدارة المهرجان أكدت أن تكريم النجمة كندة علوش، يأتي تقديرا لموهبتها الكبيرة ولمسيرتها السينمائية التي تضم عددا من الأفلام المهمة التي تعاونت فيها مع مخرجين مهمين يمثلون أجيالا مختلفة من المبدعين في السينما السورية والمصرية، كما نجحت في تجسيد العديد من الشخصيات تعبر عن المرأة وأحلامها ومعاناتها.

كندة شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل إخواتي مع النجمتين: نيللي كريم وروبي وأخرجه محمد شاكر خضير.