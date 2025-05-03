بتول عرفة تنعى زوج كارول سماحة: " أصعب خبر ممكن أكتبه فى حياتى"

كتب- هاني صابر:

نعت المخرجة بتول عرفة، المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت بتول، صورة لكارول وزوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا إله إلا الله، والله أصعب خبر ممكن أكتبه في حياتي ، وفاة الصديق الغالي جدا المحترم الخلوق دكتور وليد مصطفى زوج أختي كارول سماحة".

وتابعت: "أشهد أنك كنت من أرقى وأطهر وأفضل الناس اللي قابلتهم في حياتي، كنت مبدع ومتجدد وحالم ومخلص وفوق كل ده، كنت إنسان عظيم.. حقيقي الكلام أقل بكتير من حقك والوجع عليك كبير جدا، مع السلامة يا أصدق الناس".

وأضافت: "عشت في هدوء ورحلت أيضا في هدوء.. ربنا يصبرك يا كارول حقيقي مش عارفة أقولك إيه الله يعينك يا رب ويقويكي، أسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله المحترم وليد مصطفى".

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل ظهراليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".