"كان رجل لطيف وخلوق".. نجوم الفن ينعون زوج كارول سماحة

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على نعي المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

ووجه النجوم العزاء لكارول سماحة، حيث كتب رامي صبري "البقاء لله". وكتبت ولاء الشريف "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر قلبك". وكتبت نيللي كريم "حبيبتي ربنا يصبرك البقاء لله.. الله يرحمه".

كما كتبت كندة علوش " البقاء لله حبيبتي خبر حزين جدا، الله يرحمه ويصبر قلبك وقلب عيلتك وبنتك.. كان رجل لطيف وخلوق ومحترم ومحبوب من الجميع". وكتبت شذى حسون "الله يرحمه ويصبرك".

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل ظهراليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".



