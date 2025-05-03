إلهام شاهين تنعى وليد مصطفى: الأخ الحنون والصديق الجدع والإنسان الشهم

كتبت- منى الموجي:

توفي صباح اليوم السبت 3 مايو، بعد صراع مع المرض، رجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، وأعلنت الأخيرة الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونعت الفنانة إلهام شاهين الراحل، وكتب عبر حسابها على انستجرام: "أنعي ببالغ الحزن والأسى صديقي وأخي العزيز جدا جدا وزوج أختي وحبيبتي كارول سماحة، لا أجد كلمات لرثائك يا وليد، أنت الأخ الحنون والصديق الجدع، والإنسان الشهم، لا أصدق أني لن أراك ولن أتحدث معك، سأفتقدك جدا يا أجدع وأطيب صديق وأخ.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته، خالص عزائي لزوجته كارول وبناته أمينة وتالا ولكل أسرته وأصدقائه ومحبيه.. نعزي أنفسنا".

وكانت كارول نشرت صورة تجمعها بـ وليد، معلقة "إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد".

وتابعت "حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق".

جدير بالذكر أن كارول سماحة ووليد مصطفى تزوجا قبل أكثر من 10 أعوام تقريبا، وأنجبت منه ابنتها تالا.