تامر حسني ينعى المنتج وليد مصطفى زوج كارول سماحة

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان تامر حسني، المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وكتب تامر، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله.. نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل ظهراليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".