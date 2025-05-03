حدث بالفن| عقد قران ابنة فنانة وتعاقد منير مع روتانا وختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
12:15 ص السبت 03 مايو 2025
إعداد- منال الجيوشي
نشر موقع مصراوي، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بعقد قران ابنة فنانة، وحفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وتعاقد محمد منير مع روتانا، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن أمل رزق تحتفل بعقد قران ابنتها حفل ختام مهرجان الإسكندرية تعاقد محمد منير مع روتانا جوائز مهرجان الإسكندرية فيلم المشروع X محمد رمضان بصحبة والده مي الغيطي في شهر العسل محمد علي رزق عمرو أديب مع مايك تايسون
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