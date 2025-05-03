حدث بالفن| عقد قران ابنة فنانة وتعاقد منير مع روتانا وختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

إعداد- منال الجيوشي

نشر موقع مصراوي، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بعقد قران ابنة فنانة، وحفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وتعاقد محمد منير مع روتانا، وغيرها من الأخبار.