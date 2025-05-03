إلهام شاهين وسط البحر ومي الغيطي تحتفل بشهر العسل.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:



إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " مهما نلف العالم.. مفيش فى جمال مصر.. أجمل بحر".



سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، إطلالة جريئة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



مي الغيطي

ظهرت الفنانة مي الغيطي، خلال استمتاعها بشهر العسل الذي تقضيه في إيطاليا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إيطاليا.. شكرا على الفن والمكرونة والجمال".



نيللي كريم

النجمة نيللي كريم ظهرت داخل قارب وسط البحر، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دعني أقول أكشن، 3 منتجين في قارب واحد".



أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال، داخل سيارتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



بشرى

نشرت الفنانة بشرى، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لماذا تقتلني بهدوء؟".



محمد رمضان

نشر النجم محمد رمضان، صورة له مع والده عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "اللهم بارك في صحة وعمر أبويا، وكل أب بحق يوم الجمعة المبارك".



تامر حسين

الشاعر تامر حسين، نشر صورة تجمعه مع المطربة نانسي عجرم، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر معهما الملحن محمد يحيي والموزع طارق مدكور.