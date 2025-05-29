محمد رمضان ينشر فيديو من داخل الطائرة وهو يغني "طيبة تاني لأ"

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من داخل الطائرة وهو يغني أغنية "طيبة تاني لأ".

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "طيبة تاني لأ .. علشان المتغطي بيهم عريان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ثقة في الله دائما في القمة، نمبر وان رقم واحد في مصر، فخامة يا أسطورة، ما شاء الله".

أغنية "طيبة تاني لأ" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع إيهاب كوليبكس.

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر طرح فيلمه الجديد "أسد" ويشاركه البطولة ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

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