إعلان

محمد رمضان ينشر فيديو من داخل الطائرة وهو يغني "طيبة تاني لأ"

11:50 م الخميس 29 مايو 2025

محمد رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من داخل الطائرة وهو يغني أغنية "طيبة تاني لأ".

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "طيبة تاني لأ .. علشان المتغطي بيهم عريان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ثقة في الله دائما في القمة، نمبر وان رقم واحد في مصر، فخامة يا أسطورة، ما شاء الله".

أغنية "طيبة تاني لأ" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع إيهاب كوليبكس.

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر طرح فيلمه الجديد "أسد" ويشاركه البطولة ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضا:

"المهن التمثيلية" توضح حقيقة وفاة عادل إمام (خاص)

ماجدة خيرالله تكشف حكاية فاتن حمامة مع "عفريتة" "بيت النمل"

محمد رمضان السوشيال ميديا إنستجرام محمد رمضان أغنية طيبة تاني لأ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص