بالفيديو.. ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها خالد والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، مقطع فيديو لها خلال حضورها حفل تخرج ابنها خالد.

ونشرت ليلى علوي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعقلت: "امبارح كان يوم من أسعد أيام حياتي شفت فرحتي كلها في لحظة نجاح ابني خالد في مشروع التخرج".

وأضافت: "ألف مبروك يا حبيبي من قلبي فخورة بيك، وإن شاء الله يجعل أيامك اللي جاية كلها نجاح وسعادة ويوفقك في كل خطوة ويحقق لك كل أحلامك يا أغلى الناس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، مبروك الله يوفقه ويخليلك إياه، ألف مبروك.. فرحك من فرحنا، ربنا يخليهولك حبيبتي ويوفقه ويباركلك فيه وعقبال ما تشوفيه عريس، ربنا يوفقك دايما يا رب ودايما مفرح والدتك، مبروك إن شاء الله تكون بداية مشوار نجاح لإبنك ربنا يفرحك بيه ويخليكوا لبعض ويكون سند ليكي دنيا وآخره".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

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