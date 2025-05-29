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الصور الأولى من خطوبة هايدي رفعت ومصطفى منصور (جلسة تصوير)

10:57 م الخميس 29 مايو 2025
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    خطوبة هايدي رفعت ومصطفى منصور (6)
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    خطوبة هايدي رفعت ومصطفى منصور (3)
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    خطوبة هايدي رفعت ومصطفى منصور (2)
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    خطوبة هايدي رفعت ومصطفى منصور (4)
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كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة هايدي رفعت والفنان مصطفى منصور بـ"خطوبتهما"، مساء اليوم الخميس 29 مايو، في حفل شهد حضور أسرة العروسين، والأصدقاء المقربين.

وخضعت هايدي رفعت وخطيبها مصطفى لجلسة تصوير رومانسية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل حفل الخطوبة.

شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، محمد نجاتي، سلوى خطاب، محمد العمروسي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

وشارك مصطفى في بطولة مسلسل أسود باهت (حكاية دقيقة إلا ربع)، تأليف إسلام شتا، علا الزرقاني، إخراج ممدوح زكي، كما شارك كضيف شرف في مسلسل إش إش، إخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، إدوارد، شيماء سيف، عصام السقا.

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