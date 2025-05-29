ياسر جلال يحتفل بتخرج ابنته قدرية.. ونجوم الفن يعلقون (صور)

كتب- هاني صابر:

احتفل النجم الكبير ياسر جلال، بتخرج ابنته قدرية من الثانوية العامة الألمانية.

ونشر ياسر جلال، صور من الاحتفال، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية (الأبيتور) بتفوق ما شاء الله".

وتفاعل مع تدوينته عدد من نجوم الفن، حيث كتبت رشا مهدي"الف الف مبروك"، وكتبت الشاعرة منة عدلي القيعي "ألف مبروك". وكتبت عبير صبري"الف ماشاء الله مبروك ربنا يحفظها". وكتبت داليا البحيري"الف الف مبروك لقدرية القمر وربنا يحفظكم جميعا يارب". وكتبت دينا فؤاد"مبروووووك".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ألف مبروك لبنوتك العسل ربنا يحفظها، ألف مبروك، ربنا يحفظكم لبعض وتبقوا فخورين ببعض، ألف مبروك للغالية والجميلة، ربنا يبارك ما شاء الله، العائلة الجميلة العسولة، ما شاء الله، ألف مبروك عقبال الجامعة".

يذكر أن، النجم ياسر جلال خاض بطولة مسلسل جودر 2، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من إخراج إسلام خيري، وشاركه البطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.

اقرأ أيضا:

"المهن التمثيلية" توضح حقيقة وفاة عادل إمام (خاص)

ماجدة خيرالله تكشف حكاية فاتن حمامة مع "عفريتة" "بيت النمل"