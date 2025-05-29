محمد علي رزق يعلق على بكاء علي معلول بعد حصد الأهلي بطولة الدوري

كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد علي رزق، على بكاء لاعب النادي الأهلي الدولي علي معلول، بعد تتويج فريقه ببطولة الدوري الممتاز عقب الفوز على فريق فاركو.

ونشر "رزق"، صورة علي معلول وهو يبكي في الملعب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا هنانا يا سعدنا.. علي معلول عندنا".

وتفاعل الجمهور مع صورة بكاء علي معلول، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "أنا حاسة فيه حاجة هتحصل مش هتخليه يمشي عشان مينفعش والله العظيم إلا ده، ليه الدموع دي بس متقلقش أنت معانا بأمر الله، دموعك غالية أوي علينا، علولي ملك الحلول المخلص دائما للقلعة الحمراء، الأهلي عايز لاعيبة زي علي معلول أصلا".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره فاركو بسداسية نظيفة دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة، ليحسم المارد الأحمر بطولة الدوري الممتاز رقم 45 في تاريخه.

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