أحمد السعدني عن حصد الأهلي لبطولة الدوري: "ربنا ما يقطعلنا عادة

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أحمد صلاح السعدني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بحصد النادي الأهلي بطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه.

ونشر السعدني، صورة له مع الكابتن محمود الخطيب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه الفوز ببطولة الدوري العام.. ربنا ما يقطعلنا عادة".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره فاركو بسداسية نظيفة دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة، ليحسم المارد الأحمر بطولة الدوري الممتاز.

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