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بعد تغير ملامحها..أحدث ظهور لـ إليسا بإطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

07:48 م الخميس 29 مايو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة اللبنانية إليسا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، بعد الإطلالة الأخيرة التي ظهرت فيها بملامح متغيرة أثارت من خلالها القلق بين جمهورها.

ونشرت إليسا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه أحد تلك الأماكن التي يمكنك فيها الانفصال تمامًا والعيش في حياة حلوة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، يا جمال روحك، العسولة القمر، منورة الكون كله، ملكة الإحساس، الملكة إليسا".

وكانت إليسا قد أثارت مؤخرا حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب ظهورها بمسرحية "كله مسموح" وتعرضت بعدها للتنمر.

وظهرت إليسا بملامح مختلفة ووزن زائد، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت محرك البحث جوجل.

وعبر جمهورها عن قلقهم عليها، ورأى البعض أن تغير ملامحها ناتج عن آثار إصابتها بمرض السرطان، بينما أرجع البعض الأمر لعمليات التجميل.

يذكر أن، إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي عام 2018، وكشفت في الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "It's OK" عن صعوبة المرحلة التي مرت بها، مؤكدة أنها تعاني من آثار جانبية للمرض.

إليسا السوشيال ميديا إنستجرام إليسا
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