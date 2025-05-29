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ماجدة خيرالله تكشف حكاية فاتن حمامة مع "عفريتة" "بيت النمل"

07:18 م الخميس 29 مايو 2025
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    فاتن حمامة
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كتب- هاني صابر:

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، علاقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة بدور الـ "عفريتة" الذي لعبته بالفيلم القصير "بيت النمل".

ونشرت ماجدة، صورة فاتن حمامة، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "أراهن أنك لم تشاهد وربما لم تسمع أن فاتن حمامة لعبت دور جنيه (عفريتة) في فيلم قصير بإسم (بيت النمل) مأخوذ عن قصة قصيرة لتوفيق الحكيم".

وتابعت: "أنا أيضا لم أكن أعرف ذلك حتى شاهدت الفيلم بالصدفة، وبحثت عن كل ما هو متاح من معلومات عنه، والحكاية إن فاتن حمامة أنتجت في عام ١٩٧٩ فيلما بعنوان (حكاية ورا كل باب)، عبارة عن مجموعة قصص قصيرة تأليف توفيق الحكيم، بينها قصة (بيت النمل)، وهو يقوم على حوار جدلي فلسفي بين رجل مثقف وحاصل علي دكتوراه في علم الفلسفة وبين جنيه أو عفريتة ظهرت له فجأة في صورة بشرية وتحاول أن تقنعه بأن يذهب معها إلى عالمها، لأن الكون فيه عدد لا نهائي من الكائنات المختلفة لكل منها قانونها في الحياة وأن الإنسان مجرد نملة في هذا الكون وكل علمه ومعرفته لن يفيده في إدراك حقيقة الكون".

واستكملت: "وينتهي الجدل بأن يقرر الرجل المثقف ترك حياته والذهاب مع العفريته! الفيلم من إخراج سعيد مرزوق، وبطولة فايز حلاوة في دور المثقف وكوثر العسال، ويبدو أن فاتن حمامة بصفتها بطلة الفيلم ومنتجته، رأت أن موضوع الفيلم ثقيل على استيعاب الجمهور ولن يلقى اقبالا فقررت استبعاده".

وأضافت: "وتم عرض فيلم حكاية ورا كل باب بأربعة قصص قصيرة فقط ، شارك في بطولتها كل من أحمد رمزي، جميل راتب، أحمد مظهر، أبو بكر عزت وصفية العمري".

يذكرأن، الفنانة فاتن حمامة رحلت عن عالمنا في 17 يناير 2015 .

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