رامي عياش: "أمي كان حلمها أن ترى الأوبرا التي غنت على مسرحها أم كلثوم"

كتب- هاني صابر:

أوشك المطرب رامي عياش، على الإنتهاء من ألبومه الغنائي الجديد، الذي يتعاون فيه مجددا مع شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر، وسيتم طرحه في موسم الصيف.

ويقدم "عياش" من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات، ويشارك فيها "عياش" من كلماته وألحانه بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في مصر ولبنان.

وتعاون "رامي" من قبل مع "مزيكا" في ألبوم "قصة حب" والذي تم طرحه عام 2019، وضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، من بينها "وصفولي عينيك"، "أم الدنيا"، و"سكاكر السكر".

وقال عياش، في لقائه بمنصة "بيلبورد عربية": "مشيت على الطريق الصح، ما خبصت.. بقيت متمسك بكل شيء تعلمته، الحمد لله ما تغيرت.. ما في شيء غيرني".

وعند سؤاله إن كان قد شعر بالندم على أي من قراراته منذ ذلك الحين يجيب بحسم: "نهائيًا! وحتى الأخطاء اللي مرقت بعتبرها مكتوبة".

وحول سؤال عن اللحظة التي شعر فيها أنه أصبح سوبر ستار؟، قال رامي: "ولا مرة حسيت إني أنجزت كل شيء، إلا في مرة واحدة، وقت أمي الله يرحمها كانت موجودة في حفل بدار الأوبرا المصرية، وكان حلمها أن ترى الأوبرا التي غنت على مسرحها السيدة أم كلثوم، وتحقق حلمها، كما تحقق حلمها أيضا بعدما رأتني أغني على نفس المسرح، فتحقق حلمين بليلة واحدة، ثم ذهبت بها إلى مشاهدة الأهرامات، فهذا كان حلم ثالث، ثم شاهدت الزعيم عادل إمام فكان هذا أيضا حلمها الرابع، وتحققت كل هذه الأحلام في أسبوع واحد، وكان هذا من أهم إنجازاتي لأمي".

ورد رامي عياش على سؤال هل مصر هى حلم فناني بلاد الشام؟، قائلا: لا شك في ذلك فمصر بها 100 مليون مواطن، ولها فضل كبير عليا، ودائما أقولها في كل وقت ودائما فخور بها، مصر فتحت لي ذراعيها واهتمامها بي كان كبير، ووصلت لمرحلة أعامل في مصر كمصري وليس كلبناني".