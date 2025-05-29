موعد ومكان جنازة والد رئيس الأوبرا

كتب-مصطفى حمزة:

كشف رئيس دار الأوبرا علاء عبدالسلام ، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة لوالده الذي توفي اليوم الخميس.



وقال رئيس الأوبرا، في بيان صحفي:" تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة، اليوم الخميس، على أن يتم الدفن في مقابر الخيالة".



وقامت دار الأوبرا بإعلان الوفاة في بيان جاء فيه:" تنعي دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بها، رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام في وفاة والده داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان ".



وتولى د. علاء عبد السلام، منصب رئيس دار الأوبرا في مارس الماضي.