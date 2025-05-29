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وفاة الممثل الأمريكي إد جيل صاحب شخصية الدمية "تشاكي"

04:31 م الخميس 29 مايو 2025

وفاة الممثل الأمريكي إد جيل

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كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي إد جيل، الذي اشتهر بتجسيد شخصية الدمية الشريرة "تشاكي" في سلسلة أفلام الرعب الشهيرة Child’s Play.

وأعلنت عائلته خبر الوفاة بطريقة تحمل طابع الدعابة السوداء، حيث نشرت ابنة شقيقته على حسابها: "بقلب مثقل وتابوت خفيف بشكل مدهش، نعلن عن الرحيل المفاجئ لعمنا إد جيل… الآن يتصدر عروض الحياة الآخرة".

ولد إدوارد جيل في 23 أغسطس 1963، وتوفي في 27 مايو 2025. ويُعتبر من أبرز الممثلين الذين جسدوا شخصية تشاكي في أفلام Child's Play، Child's Play 2، وBride of Chucky.

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وفاة الممثل الأمريكي إد جيل الدمية تشاكي افلام الرعب Child’s Play
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