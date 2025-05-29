أمينة تستعد لطرح "سد يا ماما سد"

كتب-مصطفى حمزة:



كشفت المطربة أمينة، عن استعدادها لطرح أحدث أغانيها، وهي بعنوان "سد يا ماما سد"، خلال الأيام المقبلة.



وتعاونت المطربة في الأغنية، مع الشاعر عمرو قطب، والملحن حسين زكريا، والموزع الموسيقي نوار البحيري، ومهندس الصوت محمد جودة.



وتعد "سد يا ماما سد"، ثاني الأغاني التي تطرحها المطربة امينة، بعد اتجاهها لإنتاج أعمالها، !ّذ قدمت مؤخرا أول أغانيها "ميشغلوناش"، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.





