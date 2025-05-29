وفاة والد علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت دار الأوبرا المصرية، وفاة والد علاء عبد السلام رئيس الأوبرا، اليوم الخميس.

وقامت دار الأوبرا بإعلان الوفاة في بيان جاء فيه: "تنعي دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بها، رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام في وفاة والده داعين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان ".

وتولى د. علاء عبد السلام، منصب رئيس دار الأوبرا المصرية في مارس الماضي.