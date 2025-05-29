التذاكر وصلت 20000.. تعرف على شروط حضور حفل الدي جي العالمي آدم بورت

كتب-مصطفى حمزة:



يستعد الدي جي العالمي أدم بورت، لتقديم حفله الموسيقي المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء غدا الجمعة الموافق 30 مايو.



وقامت الجهة المنظمة، بإعلان شروط دخول الحفل، إذ منعت حضوره لمن هم أقل من 21 عام، وأكدت على السماح بحضور المجموعات أو الثنائيات فقط، على أن تفتح أبواب الدخول في التاسعة مساءا، ويتم إغلاقها في الثانية عشر.



وتم طرح التذاكر للحجز الإليكتروني، إذ تراوحت بين 4500، و 7000، و12000، و 20000 جنيه مصري.



ويعد الدي جي العالمي أدم بورت، من أبرز رموز موسيقى الهاوس، والأفروهاوس، وشارك النجم عمرو دياب، في عدة حفلات في الهرم، و الساحل الشمالي، و أبو ظبي.







