إعلان

التذاكر وصلت 20000.. تعرف على شروط حضور حفل الدي جي العالمي آدم بورت

03:23 م الخميس 29 مايو 2025

ادم مع عمرو دياب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:


يستعد الدي جي العالمي أدم بورت، لتقديم حفله الموسيقي المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء غدا الجمعة الموافق 30 مايو.


وقامت الجهة المنظمة، بإعلان شروط دخول الحفل، إذ منعت حضوره لمن هم أقل من 21 عام، وأكدت على السماح بحضور المجموعات أو الثنائيات فقط، على أن تفتح أبواب الدخول في التاسعة مساءا، ويتم إغلاقها في الثانية عشر.


وتم طرح التذاكر للحجز الإليكتروني، إذ تراوحت بين 4500، و 7000، و12000، و 20000 جنيه مصري.


ويعد الدي جي العالمي أدم بورت، من أبرز رموز موسيقى الهاوس، والأفروهاوس، وشارك النجم عمرو دياب، في عدة حفلات في الهرم، و الساحل الشمالي، و أبو ظبي.




آدم بورت حفل الدي جي العالمي آدم بورت الحجز الإليكتروني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول تعليق من المحامين على قرار "الاستئناف" بشأن رسوم التقاضي
5 عوامل ترجح استمرار انخفاض أسعار السيارات في النصف الثاني من 2025
أرقام من موازنة مصر خلال 10 أشهر: عبء الدين يلتهم إيرادات الضرائب
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص