"أشرس قصة حب".. هنا الزاهد تروّج لفيلم "ريستارت" بهذه الطريقة

كتبت – نوران أسامة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة جديدة جمعتها بالنجم تامر حسني، من كواليس فيلم "ريستارت".

ونشرت "هنا" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "أشرس قصة حب.. محمد وعفاف، صورة رومانسية من داخل التروسيكل، فيلم ريستارت النهارده في جميع سينمات مصر والوطن العربي".

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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