أحمد مالك يعلق على فوزه بجائزة "قمة الإبداع" كأفضل ممثل دراما

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر الفنان أحمد مالك عن سعادته بفوزه بجائزة "قمة الإبداع" كأفضل ممثل درامي لعام 2025، موجّهًا الشكر لجمهوره وكل من دعمه خلال العام.

ونشر مالك مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلاً: "شكرًا ٢٠٢٥، شكرًا لكل الناس اللي صدّقت فيا السنة دي، وشكرًا لمهنتي العظيمة.. مهنتي هي حبي الأول، واكتشفت إني كل ما حبيت المهنة ديه، كل ماعطائها كان أكبر، وبتنقذني، وخليتني إنسان أفضل".

وأضاف: "ويا شباب.. تعالوا منخفش نقول إن ده وقتنا! إن شاء الله اللي جاي أحسن أكتر بكتير وأحسن".

يذكر أن أحمد مالك شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "ولاد الشمس"، تأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبدالسلام، وبطولة طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، معتز هشام، جلا هشام

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