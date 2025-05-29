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هنا شيحة تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها

01:43 م الخميس 29 مايو 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت هنا خلالها بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن آخر مشاركات هنا شيحة الفنية كانت من خلال مسلسل "منتهي الصلاحية"، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، تامر نبيل، حسن مالك، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، تامر نبيل، وجيسيكا حسام الدين.

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هنا شيحة اطلالة هنا شيحة بإطلالة كلاسيكية
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