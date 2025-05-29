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"كفروني!".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو

01:42 م الخميس 29 مايو 2025
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كتب-مصطفى حمزة:

تصدر المطرب أحمد سعد، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو خلال خضوعه لجلسة إزالة التاتو من ذراعه

ونشر أحمد سعد، الفيديو، عبر صفحاته في مواقع التواصل، وعلق: "ابتديت رحلة إزالة التاتو، وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي اخدتها".

وقام المطرب بالخضوع لجلسات بعد عامين، من تعرضه للهجوم، عقب ظهوره بالتاتو، خلال أداء مناسك العمرة.

وتحدث أحمد سعد عن الواقعة خلال ظهوره في برنامج "الحكاية"، قائلا إن سبب رسم التاتو، على يده، يرجع لوجود جراحة كبيرة كانت بجانب وريده، ما أثار تساؤل محيطيه عن شكل يده بسبب آثار خياطة الجرح، فقرر من هنا رسمه، وتابع: "99% من المصريين أزهريين بطبيعتهم وفطرتهم، ولهم رأي في الدين دايما".

وأضاف :"قلت لنفسي أنا بتصور في الحفلات وأنا برقص طب ليه ماتصورش وأنا أؤدي شعائر من أهم الحاجات بالنسبة لي، بس الناس سابت الدنيا كلها ومسكت في الوشم، وقالت لي يا كافر هتضرب 70 ذراع".

تعاقد المطرب أحمد سعد مؤخرا، مع شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على طرح ألبوماته،و تنظيم حفلاته الغنائية.

أحمد سعد عن الهجوم

أحمد سعد يزيل التاتو

أحمد سعد إزالة التاتو المطرب أحمد سعد
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