حلا شيحة تعلن إنشاء قناتها على "يوتيوب" لتقديم المحتوى الديني

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة حلا شيحة عن إطلاق قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستقدم من خلالها محتوى ديني.

ونشرت حلا مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "تابعوني على قناتي على اليوتيوب".

وأضافت: "ديننا بهجة، وحياة أجمل، وروح أطيب، وقلب أنقى، وسعادة مختلفة، وشوق لما هو أعلى وأغلى.. يا رب يتقبل ويكون خالصًا لوجه الله، ومع بعض إحنا أقوى".

وشاركت حلا أول فيديو على قناتها بعنوان "القرآن الكريم سر عظيم من أسرار التغيير"، تحدثت فيه عن حبها الشديد للقرآن الكريم، وكيف كان له دور كبير في تغيير حياتها، وترك أثر عميق على مسيرتها الشخصية والروحية.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركها في بطولته الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، وعمر زهران.

المسلسل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وكتب المعالجة الدرامية له السيناريست محمد سليمان عبد المالك، وأخرجه محمد سلامة.

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