المطربة أروى تعلن موعد عزاء والدتها في دبي

كتبت – نوران أسامة:

أعلنت المطربة اليمنية أروى عن موعد تلقي عزاء والدتها، الراحلة سميرة الشافعي، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 31 مايو، في أحد الفنادق بمدينة دبي.

ونعت أروى والدتها بكلمات مؤثرة، عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم ارحم أمي سميرة، واغفر لها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واغدق عليها من نورك. اللهم ارحم عجزها وغربتها، وآنس وحشتها، وأكرم نزلها، وارحمها بما أنت أهل له".

وأضافت: "اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجها، وقِها فتنة القبر وعذاب النار، وضاعف لها الأجر إلى يوم الدين، اللهم اغفر لأمي وأبي، وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى كانت أغنية "قالوا بكرا"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

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