بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت – نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلًا كبيرًا متابعيها.

ونشرت "مي" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة، وارتدت توب باللون الأسود مع بنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي جاءت كالتالي: "مذهلة"، "إيه الشياكة دي"، "تجنني"، "الله يحميكي"، "ولا غلطة"، "ملكة جمال"، "إش إش مصر".

يُذكر أن الفنانة مي عمر كانت قد كُرّمت مؤخرًا بجائزة "كأس إنرجي للدراما" كأفضل ممثلة عن مسلسل طويل، وذلك عن دورها في مسلسل "إش إش".

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم: مي عمر، ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

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