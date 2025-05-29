كيف تفاعل الجمهور مع أحمد سعد بعد إزالة الوشم؟

كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الفنان أحمد سعد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة بدءه في إزالة التاتو من ذراعه.

ونشر أحمد سعد الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلاً: "ابتديت رحلة إزالة التاتو، وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وجاءت التعليقات مشيدة بخطوته، ومن بينها: "الله ينور، أحلى رحلة في حياتك"، "ما شاء الله"،"بالتوفيق"، "ربنا ينور بصيرتك ويبعدك عن أي حرام"، "برافو، قرار ممتاز، ربنا يصلح حالك"، "ربنا يهديك ويهدينا يا رب"، "ربنا هيجزيك خير".

وكان الفنان أحمد سعد احتفل في يناير الماضي بإطلاق ألبومه الجديد من داخل استوديو التسجيل، بحضور عدد من الشعراء والملحنين، من بينهم: مدين، عزيز الشافعي، تامر حسين، ونادر حمدي.

يُذكر أن أحمد سعد تعاقد مؤخرًا مع مجموعة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، بحضور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأسامة رشدي، المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة، لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة.

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