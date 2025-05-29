حفلات عيد الأضحى.. تعرف على موعد حفل يارا في العراق

كتبت – نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية يارا لإحياء حفل غنائي في مدينة أربيل بالعراق، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى، الموافق 7 يونيو المقبل.

وروجت يارا للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات مهرجان "قم بزيارة كردستان"، الذي ينظمه إقليم كردستان على مدار موسم الصيف.

وأحيت يارا مؤخرًا عدة حفلات ناجحة في دبي وأبو ظبي، كما طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "تخيل"، وهى من كلمات الجابر وألحان أسامة العطار وتوزيع ساري.



اقرأ أيضًا:

دنيا عبدالعزيز توجه رسالة لـ صلاح عبدالله..ماذا قالت؟

كيم كاردشيان تتحدث عن مرضها الذي يجعلها تغلف جسدها بالبلاستيك