ناهد السباعي تشارك جمهورها صور من زيارتها لروما

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، احتفالًا بعيد ميلادها، خلال زيارتها لنافورة "تريفي" الشهيرة في العاصمة الإيطالية روما.

ونشرت السباعي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها ممسكة بشمعة، وعلّقت قائلة: "تيراميسو، جيلاتو، أمنيات في نافورة تريفي، وكل ما أحبّه".

وتلقت ناهد التهاني من عدد من نجوم الفن، إذ علّقت الفنانة منة شلبي قائلة: "أسعد عيد ميلاد يا حبيبي"، وكتبت مي الغيطي: "السيدة الرائعة"، بينما اكتفت أسماء جلال بوضع إيموجي "قلب".

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة 2"، من بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، محمد محمود، ومحمد عبدالعظيم.

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