كيف احتفل نجوم الفن بحصد الأهلي بطولة الدوري الـ 45 ؟

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بطريقته الخاصة بحصد النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز رقم 45 في تاريخه بعد فوزه على فريق فاركو.

صلاح عبدالله

نشر الفنان القدير صلاح عبدالله، صورة له من أحد الأعمال الفنية تحمل "تصدق يا سعات البيه، هتصدق إن شاء الله، عبر حسابه على"إكس"، وعلق: "لو إتكلمت الزمالكاوية هيلوموني والأهلاوية مش هيصدقوني".

لو إتكلمت الزمالكاوية هيلوموني والأهلاوية مش هيصدقوني😷😷 pic.twitter.com/L68Gx6AJaK — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 28, 2025

المنتج محمد العدل

علق المنتج العدل، عبر حسابه على فيسبوك، احتفالا بحصد الأهلي درع الدوري لهذا العام، قائلا: "الحمد لله".

وفي تدوينة أخرى، كتب محمد العدل: "هو زيزو ما بيحتفلش معاهم ليه؟".

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي ، صورة تجمع لاعبي النادي الأهلي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك للأهلي وجمهوره العظيم السند والقوة بحبك يا أهلي".

ندى بسيوني

الفنانة ندى بسيوني، نشرت صورة لها وهي تمسك علم النادي الأهلي بيدها، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "رجالة عماد النحاس، فرحتوا كل الناس ، مليون مبروك يا أهلي، الدوري في بيته خلاص".

نسرين أمين

الفنانة نسرين أمين، نشرت كوميكس يجمعها مع الفنان باسم سمرة، عبر حسابها على إنستجرام، وقال سمرة لها "لابسة أحمر؟، بتحبي الأهلي زي كدة"، لترد نسرين"أوي".

وعلقت نسرين أمين على الصورة الكوميكس، قائلة: "مبروك".

وائل عبدالعزيز

كتب الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "مهرجان أهداف.. مبروك الأهلي درع الدوري".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره فاركو بسداسية نظيفة دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة، ليحسم المارد الأحمر بطولة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

فستان بدون بطانة.. سيرين عبدالنور تنشر جلسة تصوير جديدة