رانيا فريد شوقي ونسرين أمين تحتفلان بحصد الأهلي بطولة الدوري الـ 45

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانتان رانيا فريد شوقي ونسرين أمين بحصد النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز رقم 45 في تاريخه، بعد فوزه على فريق فاركو.

ونشرت رانيا، صورة تجمع لاعبي النادي الأهلي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك للأهلي وجمهوره العظيم السند والقوة بحبك يا أهلي".

فيما نشرت نسرين أمين، كوميكس يجمعها مع الفنان باسم سمرة، عبر حسابها على إنستجرام، وقال سمرة لها "لابسة أحمر؟، بتحبي الأهلي زي كدة"، لترد نسرين"أوي".

وعلقت نسرين أمين على الصورة الكوميكس، قائلة: "مبروك".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره فاركو بسداسية نظيفة دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة، ليحسم المارد الأحمر بطولة الدوري الممتاز.

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