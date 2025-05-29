صلاح عبدالله يُعلق على حصد الأهلي بطولة الدوري الـ 45

كتب- هاني صابر:

علق الفنان صلاح عبدالله، على حصد النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز الـ 45 في تاريخه، بعد فوزه على فريق فاركو.

وكتب صلاح عبدالله، عبر حسابه على"إكس": "لو إتكلمت الزمالكاوية هيلوموني والأهلاوية مش هيصدقوني".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره فاركو بسداسية نظيفة دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة، ليحسم المارد الأحمر بطولة الدوري الممتاز.

لو إتكلمت الزمالكاوية هيلوموني والأهلاوية مش هيصدقوني😷😷 pic.twitter.com/L68Gx6AJaK — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 28, 2025

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https://x.com/SalahAbdallah/status/1927827386709475716