نشر موقع مصراوي خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بـ أنجاب إيمي سمير غانم مولودتها، وأول ظهور للسقا بعد الطلاق، ومجموعة صور للفيشاوي مع الراقصة دينا تثير الجدل وغيرها من الأخبار.. في السطور التالية