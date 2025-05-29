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حدث بالفن- إيمي سمير غانم تنجب طفلها الثاني وأحدث ظهور للسقا والفيشاوي يثير الجدل

12:17 ص الخميس 29 مايو 2025
حدث بالفن- إيمي سمير غانم تنجب طفلها الثاني وأحدث ظهور للسقا والفيشاوي يثير الجدل

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نشر موقع مصراوي خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بـ أنجاب إيمي سمير غانم مولودتها، وأول ظهور للسقا بعد الطلاق، ومجموعة صور للفيشاوي مع الراقصة دينا تثير الجدل وغيرها من الأخبار.. في السطور التالية

حدث بالفن إيمي سمير غانم تنجب طفلها الثاني مايان السيد أحمد الفيشاوي مشيرة إسماعيل ترد على آية سماحة أزمة مشيرة إسماعيل مع آية سماحة أحمد السقا في دبي حسن الرداد يرزق بمولودته الثانية

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