إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية "القصص القصيرة".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية "الحجاب".

رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس كاجوال.

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، مرتدية "بيجامة" داخل المنزل، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

عائشة بن أحمد

تألقت الفنانة عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بدون مكياج.

راغب علامة

ظهر الفنان راغب علامة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك بأحدث ظهور له.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج هاديء.

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا عمرو دياب ببطن مكشوف، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية "القصص القصيرة".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي بمكياج هاديء، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.