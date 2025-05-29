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دنيا عبدالعزيز توجه رسالة لـ صلاح عبدالله..ماذا قالت؟

09:00 ص الخميس 29 مايو 2025

دنيا عبد العزيز

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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة للفنان القدير صلاح عبدالله بعد تكريمه مؤخرا من راديو"إنرجي" عن مسلسل "وتقابل حبيب".

ونشرت دنيا، صورة صلاح عبدالله، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تستاهل مليون تكريم ويا رب دايما تمتعنا بفنك العظيم يا أغلى وأطيب الناس يا حبيب قلوبنا كلنا يا صاصا يا حبيبي".

مسلسل "وتقابل حبيب" عُرض في موسم دراما رمضان 2025.

وخاض بطولته ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

دنيا عبد العزيز صلاح عبدالله راديو إنرجي مسلسل وتقابل حبيب إنستجرام دنيا عبد العزيز
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