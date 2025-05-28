نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، عبرحسابها على إنستجرام، وعلقت: "العين مرآة الروح".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جماله، حلاوة وأناقة، أحلى نسرين، ملكة جمال الكون، الأبيض يليق بيكي، العسل بتاعنا، القمر كله".

وتواجدت نسرين طافش مؤخرا في فرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78.

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" الذي تنتظر عرضه، وهو من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أيتن عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

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