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"رجالة عماد النحاس".. ندى بسيوني تحتفل بحصد الأهلي بطولة الدوري

11:14 م الأربعاء 28 مايو 2025

ندى بسيوني

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كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة ندى بسيوني، بحصد النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي والـ 45 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق فاركو.

وكتبت ندى بسيوني، عبر حسابها على فيسبوك: "رجالة عماد النحاس، فرحتوا كل الناس ، مليون مبروك يا أهلي، الدوري في بيته خلاص".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره فاركو بسداسية نظيفة دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة، ليحسم المارد الأحمر بطولة الدوري الممتاز.

ندى بسيوني

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