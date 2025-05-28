"مهرجان أهداف"..وائل عبدالعزيز يحتفل بحصد الأهلي بطولة الدوري

كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، بحصد النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي والـ 45 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق فاركو.

وكتب عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "مهرجان أهداف.. مبروك الأهلي درع الدوري".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره فاركو بسداسية نظيفة دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة، ليحسم المارد الأحمر بطولة الدوري الممتاز.

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