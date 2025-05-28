فستان بدون بطانة.. سيرين عبدالنور تنشر جلسة تصوير جديدة

كتب- معتز عباس:

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير جديدة لها.

ونشرت سيرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان بدون بطانة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جماله، أحلى من الورد، قمر، جمالك، الأحلى، جمالك جمال".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.