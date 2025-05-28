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فيديو لـ أحمد سعد لحظة إزالة التاتو من ذراعه..والفنان: "أحسن القرارات"

09:14 م الأربعاء 28 مايو 2025

أحمد سعد

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كتب- هاني صابر:

شارك المطرب أحمد سعد، متابعيه عبر السوشيال ميديا، فيديو له من لحظة إزالة التاتو من ذراعه.

ونشر أحمد سعد، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ابتديت رحلة إزالة التاتو، وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها".

وكان أحمد سعد، احتفل في يناير الماضي بإطلاق ألبومه الجديد من داخل استديو التسجيل إلى جانب حضور عدد من الشعراء والملحنين بينهم الملحن مدين، الشاعر عزيز الشافعي، تامر حسين، نادر حمدي.

يذكر أن، أحمد سعد تعاقد مؤخرًا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، لتقديم أعمال غنائية جديدة.

أحمد سعد السوشيال ميديا إنستجرام أحمد سعد
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