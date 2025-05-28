الصور الأولى من عزاء والدة المخرج خالد الحجر

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

بدأ منذ قليل، مراسم عزاء والدة المخرج خالد الحجر، والمقام بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

واستقبل المخرج خالد الحجر، المعزيين، إذ ظهر على ملامح وجهه حزنه الشديد على رحيل والدته.

وكان المخرج خالد الحجر نعى والدته عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "مع السلامة يا ماما نوال يا جميلة، كلنا بنحبك، في الجنة إن شاء الله، آمين يا رب".