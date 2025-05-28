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هل يفكر أحمد السقا في الزواج بعد طلاق زوجته؟ النجم يجيب

08:23 م الأربعاء 28 مايو 2025
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    أحمد السقا وزوجته
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    أحمد السقا و زوجته مها الصغير14
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    أحمد السقا و زوجته...
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    أحمد السقا و زوجته ....
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير
  • عرض 13 صورة
    أحمد السقا و زوجته.
  • عرض 13 صورة
    أحمد السقا وزوجته........
  • عرض 13 صورة
    أحمد السقا وزوجته مها الصغير
  • عرض 13 صورة
    مها الصغير وزوجها أحمد السقا
  • عرض 13 صورة
    الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير
  • عرض 13 صورة
    أحمد السقا وزوجته
  • عرض 13 صورة
    أحمد السقا وزوجته
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كتب- هاني صابر:

شارك النجم أحمد السقا في قمة الإعلام العربي التي أقيمت في دبي، وذلك في أحدث ظهور له بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير.

وخلال حديث "السقا" بالقمة، وجه له الإعلامي اللبناني نيشان، سؤالا عن إمكانية الزواج مرة أخرى بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير.

ورد أحمد السقا، قائلا: "أنا سنجل، والحقيقة أنا مكرث حياتي لأولادي دلوقتي".

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان، صور تجمعه مع السقا من دبي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مُحاوَرَتُكُم مُتعة، شكرًا لكم، أشكر قمة الإعلام العربي على ثقتكم لإدارة الجلسة الختاميّة من القمّة".

وكان السقا، قد أثار حالة من الجدل عقب ظهوره الأول في عيد ميلاد الفنانة أسماء جلال، منذ إعلان طلاقه لزوجته الإعلامية مها الصغير.

وشارك أحمد السقا في حفل عيد ميلاد أسماء جلال الذي أُقيم مؤخرا بحضور نجوم الفن.

وتداول المتابعين صورة لـ السقا من عيد ميلاد أسماء جلال، ظهر فيها بجسد ووجه نحيف في أول مناسبة اجتماعية بعد طلاقه.

وكان أحمد السقا، أعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمي منذ شهرين.

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