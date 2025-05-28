ليلى عز العرب تبكي على الهواء بسبب زوجها

كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن مسلسل "عايشة الدور" يشبه قصة حياتها، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة لأن سيرتها الذاتية بها فيلم مع الراحل يوسف شاهين.

وكشفت ليلى عز العرب، خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة على قناة النهار، أن أجرها في فيلم "معالي الوزير" كان ١٥٠ جنيه، موضحة أن تمثيلها أمام أحمد زكي جعلها تشعر وكأنها "أليس في بلاد العجائب".

واجهشت ليلى عز العرب، بالبكاء خلال الحلقة عندما تذكرت زوجها الراحل، قائلة: "أفتقد بعد رحيله الحب والأمان وحزينة لعدم وداعه بعد الرحيل، أتمنى أن يزورني في الحلم".

وتابعت: "وجدت في زوجي كل ما تمنيته وأشكره على كل دقيقة قضاها معي".

وأشارت إلى أنها تتمنى عودة أبنائها وأحفادها إلى مصر بعد سفرهم سنوات طويلة في الخارج، كما أن الزواج من جنسية مختلفة محكوم عليه بالفشل.

وعن الراحل سليمان عيد، قالت ليلى عز العرب، إنها لم ترى شخصا في طيبة قلبه، وعملت معه قبل وفاته في فيلم "بـ7 أرواح".

وأضافت، أن دورها في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" يستحق الأوسكار، متابعة: "بحب نفسي لأن من لا يحب نفسه لا يستطيع محبة أحد".