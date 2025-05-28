أحمد الفيشاوي يُثير جدلا بصور قديمة مع "دينا" والجمهور يعلق

كتب- معتز عباس:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورا له مع الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، أثار من خلالها حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا.

ونشر الفيشاوي، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحمد الفيشاوي ودينا من كواليس فيلم عادل مش عادل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيدك فين يا فنان، أكيد ده مش ابنك، طب إيدك من عليها، بتثير الجدل، عنوان الصورة ذكاء اصطناعي".

وكان "الفيشاوي" قال في تصريحات تليفزيونية سابقة ببرنامج "ع المسرح" عن فيلمه "عادل مش عادل" وفشله تجاريًا وقت عرضه بالسينمات: "عمر ما كانت أفلامي بتجيب إيرادات عالية وهو بقاله شهرين في السينمات وقرب يتشال والمنتج راضي عن الفيلم ده أهم حاجة.. ورفضت فيلم أولاد رزق 3 بسبب الفيلم وعشان ارجع اشتغل تاني مع المخرج أحمد يسري والموضوع كان تضارب مواعيد التصوير بين الفيلمين عشان كده قررت اعمل فيلم عادل مش عادل".

ودارت أحداث فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي حول شاب يدعى "عادل الأمين" يعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في العديد من المتاعب، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

وشارك ببطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.