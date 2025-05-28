أحدث ظهور لـ أحمد السقا في دبي بعد انفصاله عن زوجته مها الصغير (صور)

كتب- هاني صابر:

ظهر النجم أحمد السقا في دبي خلال مشاركته بقمة الإعلام العربي ، وذلك في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير.

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان، صور تجمعه مع السقا من دبي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مُحاوَرَتُكُم مُتعة، شكرًا لكم، أشكر قمة الإعلام العربي على ثقتكم لإدارة الجلسة الختاميّة من القمّة".

وكان السقا، قد أثار حالة من الجدل عقب ظهوره الأول في عيد ميلاد الفنانة أسماء جلال، منذ إعلان طلاقه لزوجته الإعلامية مها الصغير.

وشارك أحمد السقا في حفل عيد ميلاد أسماء جلال الذي أُقيم مؤخرا بحضور نجوم الفن.

وتداول المتابعين صورة لـ السقا من عيد ميلاد أسماء جلال، ظهر فيها بجسد ووجه نحيف في أول مناسبة اجتماعية بعد طلاقه.

وكان أحمد السقا، أعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمي منذ شهرين.